¥µ¥¦¥Ê¤Ç²£Ë½¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤òÃí°Õ¡¡µÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¡Ö¿å¤ò¥Ð¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡×ÊòÁ³¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤Æ¡£ÉÝ¤Ã¡ª¡×¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¤¤¤¤À¤í¡©¤Ã¤ÆÅÛ¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢½ÕÆü½Ó¾´¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¥¹¥«¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤ë¤«¤Ê¡¡¤É¤ó¤è¤ê¥Ý¥¨¥àÈ¯É½²ñ¡×¡£¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥æ¡¼¥¹¥±¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢Æ±´ü£µ¿Í¤Ç¡Ö¿´¤ËÈë¤á¤¿¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ò¥Ý¥¨¥à¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥¨¥à¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¡ÊÂ¾¿Í¤Ë¡Ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¤è¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Ê¡¼¼é¤í¤¦¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥´¤¯·ù¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤â¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ã¤¤¤È¤¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ë¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤»¤§¤ó¤À¤è¡ª¤ªÁ°¤¿¤Á¡ª¡Ù¤È¤«¥¥ì¤Á¤ã¤¦¿Í¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡ØÁá¤¯»ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡ª¡Ù¤È¤«Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¤Á¤ã¤¦¡£¤¢¤½¤³¤Ëµ¤¤òµö¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡£¿åÉ÷Ï¤¤¬Àø¿å¶Ø»ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¥¤ê»æ¤â¤·¤Æ¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤âÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÀø¿å¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¡¢¥¹¥´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Þ¤¿¡¢¤·¤Æ¤ë¤ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸«¤¿¤éÃí°Õ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£Àø¿å¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é½é¤á¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬³¤³°¤Î¿Í¤ä¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤é¡¢Ä¥¤ê»æ¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ø¥Î¡¼¡ª¥Î¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Æ¡£¡ÊÅòÁ¥¤Î¡Ë¿å¤ò¥Ð¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¡Ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤Æ¡£¡ØÉÝ¤Ã¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤«¤é°ìÀÚ¡Ä¡×¤È¾×·âÅª¤ÊµÕ¥®¥ì¤ËÊòÁ³¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤Î¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£¡Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò¡Ë¡Ø¤¤¤¤¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£