ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥ÊMC¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡¡¥Õ¥¸¤Ç¤â£²¡¦25¤«¤é£²»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂçºå¡¦¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤¬2·î25Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊüÁ÷ÏÈ¤ò2»þ´ÖÏÈ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸á¸å1»þ50Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïºò½©¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ45Ê¬¤«¤é¤Î1»þ´ÖÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È²½¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è´ØÅìÃÏ°è¤Ç¤â2»þ´ÖÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯È¾¤ÇÈÖÁÈ¤Î·Á¤ÈÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ì¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡ÙÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¡Ý¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Î¿Ê¹Ô¤Ç23Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åö½é¤Ï·î¡ÁÌÚÍË¤¬1»þ´Ö¡¢¶âÍË¤Î¤ß2»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤«¤éÁ´Æü2»þ´Ö¤Ø³ÈÂç¡£ºò½©¤«¤é¤â1»þ´ÖÏÈ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬Â¿¤¯½Ð±é¡£À¸³è¾ðÊó¤«¤é·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤¦ÆâÍÆ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤¬Âçºå¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÈ¯¤ÎµÜº¬À¿»Ê¥¢¥Ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡¢TBS·Ï¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎCBC¥Æ¥ì¥ÓÈ¯¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤òÊüÁ÷Ãæ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤ÏÂçÊÑ¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÎÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë1Êâ¤º¤Ä¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Î²¬¹¨¹¬¼ÒÄ¹¤ÏÆ±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¿·Ç¯¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢1»þ´ÖÏÈ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2»þ´ÖÏÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹½À®¾å¤ÎÌäÂê¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£