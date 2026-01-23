『ダブルインパクト』王者が“東京のMC芸人”と大喧嘩！「なんなんすかさっきから」

1月22日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、大阪時代の“いつメン”が集結する毎年恒例の報告会「上京大阪組 こっそり作戦マジ新年会2026」の後編が放送された。

昨年、『ダブルインパクト』で優勝したニッポンの社長は、東京の劇場で感じた大阪との違いを明かす。それが原因で、舞台上で大喧嘩に発展したそうだ。

【映像】「全然面白くない」ニッポンの社長・辻が東京芸人をバッサリ

大阪時代に苦楽を共にしたロングコートダディ・兎＆堂前透、マユリカ・阪本＆中谷、ニッポンの社長・辻皓平＆ケツ。同じタイミングで上京した3組が集まり、1年を振り返りながら盟友だからこそ語れるガチ話を披露した。

辻は「東京の芸人、ウケるの好きすぎますよね？」と上京後にたまった不満を明かす。

大阪では、舞台で客のウケよりも芸人仲間を意識したり、自分たちが面白いと思うことを優先したりする文化が存在するそう。ところが東京では、MCが目先のウケを欲しがるあまり芸人がおいしくない形で話を切られたりすることがあるといい、辻は「今（東京の劇場でMCを多く務める）おしみんまるさんと喧嘩してます」と明かし爆笑を誘った。

相方のケツも「バッチバチなんですよ」と苦笑する。

「トークライブでお客さんが少ないとき、こっちが面白いことをしたいなと思うことがある」と続けた辻。あるとき、面白いけれどあまり客にはウケていなかった芸人がいて、次にやったらウケそうという空気があった。しかしMCのおしみんまるは「次の人行こう」とその芸人を切る形で客の笑いを取ったのだという。

辻はその芸人にウケて終わってほしかったため、流れを戻そうとしたそう。しかし、それもMCに切られてしまう。辻は「そこで舞台上でめっちゃ喧嘩しました。なんなんすかさっきから!?って」と振り返った。