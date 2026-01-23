¤òºÆ¸½
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤ÎNBA½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6¡×¤ÎÃÂÀ¸35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Ë¥åー¥«¥éー¡Ö¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6 ¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¡×¤ò2·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡1991Ç¯¡¢¥Æ¥£¥ó¥«ー¡¦¥Ï¥Ã¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6 ¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¤¬Æ±Ç¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢ÊÂ¤ßµï¤ëNBA¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¶¯Å¨¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇÅÝ¡£¥Ö¥ë¥º¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÂ¤À¡£
ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É¤òÇÛ¿§¤·¤¿¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6 ¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó
¡¡º£ºî¤ÎÃåÁÛ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìó30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°ìÅÙ¤âÀ¸»º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¸¸¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥â¥Ç¥ë¡É¤À¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤ä¤Ä¤ÞÀè¤Î°ìÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É¤òÇÛ¤·¤¿ÂçÃÀ¤ÊÇÛ¿§°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1991Ç¯¤È2000Ç¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¤Î»ÅÍÍ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥ô¥£ー»á¤Ïº£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¤¬¤³¤Î¥«¥éー¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤Î¿§¤Ï°ÎÂç¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾: ¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6 ¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó
²Á³Ê: 3Ëü2340±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü: 2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ: NIKE.COM¡¢JORDAN WORLD OF FLIGHT SHIBUYA¡¢°ìÉô¤Î¥¸¥çー¥À¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¼è°·Å¹
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥¢ ¥¸¥çー¥À¥ó 6 ¥¤¥ó¥Õ¥é¥ì¥Ã¥É ¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¤ÎÁ´ËÆ