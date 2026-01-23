アニメーション映画『ARCO／アルコ』が、4月24日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開されることが決定した。

アヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ（クリスタル賞）受賞、ゴールデングローブ賞アニメーション作品賞ノミネート、“アニメーション界のアカデミー賞”第53回アニー賞5部門ノミネート、そして本年度アカデミー賞長編アニメ映画賞最有力作と言われている本作。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を、CHANELが協賛、NEONが配給を手がける。

監督は、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ。事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手法であるとして2Dアニメーションを採用という。「本作は大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚。“明日”ではなく、“明後日”を想像することへと導いてくれる、人間が自然と調和しながら生きる素朴な日常への回帰の物語」を目指したと語る。5年の歳月をかけて完成した本作は、想像力と希望、そして未来への責任を描いた、現代に響くヒューマニズムの物語を描く。

気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、虹色の謎の物体が空から落ちてくるのを目撃する。それは、虹色の飛行スーツでタイムトラベルが可能な遠い未来から不時着した少年アルコだった。未来へ帰る手がかりを求めるアルコと、現実に縛られたイリスは、虹色のスーツに秘められた謎を追いながら未来への帰還＝虹の道を探す旅に出る。しかし謎の三つ子らから追撃されてしまうのだった。（文＝リアルサウンド編集部）