『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』第3弾出演アーティスト発表

2月17日に仙台サンプラザホールにて公開収録される『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』の第3弾出演アーティストが発表となった。

■THE JET BOY BANGERZ、高橋優が出演決定！

「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、NHK101スタジオから、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストによって生放送されている音楽番組『Venue101』。このたび『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市での公開収録が行われる。

東日本大震災の発生から15年となる2026年。未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩んできた東北に、そして、一人ひとりの15年にフォーカスしながら、未来への希望やメッセージを届けるライブを放送する。最後に発表された出演アーティストは、THE JET BOY BANGERZ（メイン写真）と高橋優の2組。

福島出身のTAKUMIを擁し、卓越したダンススキルが高く評価されている、“TJBB”ことTHE JET BOY BANGERZ。そして、地元・秋田でフェスを主催するなど、ふるさと東北を盛り上げてきた高橋優。すでに出演が発表されているA.B.C-Z、サバシスター、乃木坂46、HANA、宮世琉弥、そしてMCの濱家隆一、生田絵梨花とともに、一夜限りのステージを繰り広げる。

番組では引き続き、出演アーティストとの“あなたが大切にしているエピソード”を募集中。「つらいとき、このアーティストの存在が心の支えだった」「この曲が一歩踏み出す力をくれた」など、ぜひ番組サイトから応募してみよう。また、公開収録の観覧も引き続き受け付けているので、詳細はNHK仙台放送局のサイトへ。申込締切は1月26日12時となる。

■番組MC コメント

■イベント情報

『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』

02/17（火）宮城・仙台サンプラザホール

出演：A.B.C-Z、THE JET BOY BANGERZ、サバシスター、高橋優、乃木坂46、HANA、宮世琉弥 ※50音順

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

※公開収録

※03/14（土）23:00～23:45 NHK総合にて放送予定

※NHK ONEにて同時配信・1週間見逃し配信あり

※別途、BSプレミアム4Kでも放送予定

