オービーシステム <5576> [東証Ｓ] が1月23日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4％増の4.6億円となったが、通期計画の7.6億円に対する進捗率は60.1％にとどまり、3年平均の73.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比90.1％増の3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比31.3％増の2.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.5％→8.9％に改善した。



株探ニュース

