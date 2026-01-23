キングジム <7962> [東証Ｐ] が1月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の16億円→12億円(前期は8.3億円)に25.0％下方修正し、増益率が91.4％増→43.5％増に縮小する見通しとなった。

ただ、7-12月期(上期)の連結経常利益は従来予想の3.7億円→3.8億円(前年同期は1.8億円)に2.7％上方修正し、増益率が2.1倍→2.1倍に拡大する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（第２四半期累計連結業績予想） 売上面では、文具事務用品事業において「テプラ」などの電子製品の売上が低迷しました。また、ライフスタイル用品事業においても、（株）ぼん家具とライフオンプロダクツ（株）の業績が低調に推移しました。 利益面では、営業利益は前年の実績を上回るものの、売上減少の影響もあり予想よりも減少する見込みです。また、親会社株主に帰属する中間純利益についても、前年の実績を上回るものの、税金費用の増加により、予想よりも減少する見込みです。（通期連結業績予想） 第２四半期までの進捗状況を踏まえて再度精査した結果、売上面では前年の実績を上回るものの、予想よりも減少する見込みです。 利益面では、前年の実績を上回るものの、為替の円安による影響等もあり、予想よりも減少する見込みです。

