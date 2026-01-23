テクノホライゾン <6629> [東証Ｓ] が1月23日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の15.3億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の9.5億円→18億円(前期は3.5億円)に89.5％上方修正し、増益率が2.7倍→5.1倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の0.3億円の赤字→8.2億円の黒字(前年同期は3.5億円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上し、2.3倍増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の13円→20円(前期は12円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の5.5億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の1.5％→3.1％に改善した。



