セグエグループ <3968> [東証Ｐ] が1月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の14.8億円→20.3億円(前の期は10.6億円)に37.2％上方修正し、増益率が39.6％増→91.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8億円→13.5億円(前年同期は3.2億円)に68.5％増額し、増益率が2.5倍→4.2倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループを取り巻く事業環境は、社会全体のDX推進やサイバー攻撃の増加を背景に、サイバーセキュリティ対策の需要が一段と高まっております。また、政府のデジタルガバメント政策の下、中央省庁や地方自治体によるIT投資も着実に増加してきている中で、当既存事業が極めて堅調に推移したことに加え、官公庁向けの超大型案件（GSS案件）の受注により、受注高・受注残高が2025年12月期において大幅に増加いたしました。また、利益管理体制の強化ならびに高利益率案件の獲得にも努めた他、保有する投資有価証券の売却等も実施しました。これらにより各段階利益ともに前回予想を上回る見通しとなったことから、2025年12月期の連結業績予想を修正いたします。このような状況を踏まえ、当社では、現中期経営計画の最終年度である2026年12月期の数値目標につきましても、以下のとおり変更することといたしました。引き続き、「Segue Vision 2030」の実現に向け、企業価値の向上を目指してまいります。（注）上記の業績予想および数値目標は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

