習近平主席、ブラジルのルラ大統領と電話会談―中国

中国の習近平国家主席は1月23日午前、ブラジルのルラ大統領と電話会談をおこないました。習主席は「私とルラ大統領は2024年、より公正な世界とより持続可能な地球を構築するため、両国関係を共に手を携える中国・ブラジル運命共同体へと格上げすることを共同で宣言した。過去1年余りの間、両国運命共同体の建設は順調に立ち上がり、発展戦略の連携はたえず深化し、グローバルサウスの団結協力の手本を打ち立てた」と過去を振り返りました。

また「今年は中国の『第15次五カ年計画』の最初の年だ。中国は高いレベルの対外開放で質の高い発展を促進し、中国とブラジルの協力により多くのチャンスを提供する。ブラジルと共に努力し、全方位で各分野の互恵協力を推進し、両国関係がより大きな発展を遂げ、より美しい未来を迎えるよう後押ししていきたい」と述べました。

習主席はさらに、現在の国際情勢は不安定で、中国とブラジルはグローバルサウスの重要メンバーとして世界の平和と安定を維持し、グローバルガバナンスを改革・改善する建設的な力であり、歴史の正しい側にしっかりと立ち、両国とグローバルサウスの共通利益をよりよく守り、国連の核心的地位と国際的な公平と正義を共に維持しなければならないと強調しました。また、中国は常にラテンアメリカとカリブ諸国の親友、良きパートナーとなり、運命共同体の共同建設を推進していく意向を改めて表明しました。

これに対してルラ大統領は、中国と共に、二国間関係やラテンアメリカと中国の関係発展をより一層推進していきたいとの姿勢を示しました。（提供/CRI）