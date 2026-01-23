友近、体調不良でレギュラーラジオ欠席 “代役”がメッセージ「友近さん温かいもん食べて安静にしてねー」
お笑い芸人の友近が金曜パーソナリティーを務める、23日放送のBAYFM『シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき-』（月〜金 後4：00）を欠席することが分かった。同日、同番組が公式Xで発表した。
【画像】「2時間サスペンス」の世界観を独自の視点でオマージュした友近
投稿では「本日16時からの金曜シン・ラジオの友近さん風邪で声が出ずらい状況のため番組をお休みします」と報告。「水曜ヒューマニスタのイワイガワ井川修司さんが代役を担当します」と伝えた。
また、代役の井川も自身のXでこのポストを引用しながら「…とのことで #BAYFM 本日金曜 #シンラジオ はMr.ピンチヒッターピンチこと井川修司がスクランブル発進だ」と意気込み、「もちろん、メールとかX、LINEとかで助けてよね」と呼びかけ。最後に「友近さん温かいもん食べて安静にしてねー」とメッセージを送った。
