［夢を織る］

フィギュアスケートの坂本花織（２５）（シスメックス）は、リンク上の華やかな演技と笑顔の裏で、いくつもの困難や苦悩を乗り越えてきた。

日本のエースとしての自負や、来月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への思いなどを自身の言葉で伝える。

アリサのすごさと自分のスタイル

１８日のミラノ・コルティナ五輪の日本選手団「チームジャパン」結団式で、旗手代行として団旗を受け取りました。過去２回の五輪は自分のことで精いっぱいで、今回は記憶に強く残るイベントを経験したかったので、うれしかったです。

開幕まで２週間。今はワクワク感が大きいけど、式で決意表明をした時はすごく緊張したし、現地入りしたらもっと緊張するだろうと思います。でも、そんな緊張感が自分には必要です。昨年１２月のグランプリファイナルで、アリサ（米国女子代表のアリサ・リュウ）がトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）挑戦に意欲を見せました。「やりたいから」「楽しそうだから」という考え方は、純粋にすごいと思います。ただ、うらやましいというよりも、「自分は違うかな」という感覚です。

私は練習でトリプルアクセルなどを試した上で「今の演技の質を高める」と決めて色々な挑戦をしてきました。それらは「取り組むべき課題」で、結果を残すことを意識してきました。

貪欲に吸収 指導へ生かす

試合に限っていえば、私は緊張感を持って「やらなきゃいけない」と追い込んだ方が、自分らしい演技ができます。競技生活はあとわずかで、来季から指導者を目指します。引退後、１か月ほどは「十分やった」と思えても、リンクで他の選手が一生懸命練習する姿を見たら「ああ、青春やったなあ」と、ムズムズするだろうと思っています。

４歳の時に家族でリンクに行き、私は何度転んでもケラケラ笑っていたそうです。そこから、スケート人生が始まりました。今後もしかしたら、自分に似た子に出会うかもしれません。

昨年末、地元の神戸でスケート教室があり、いつも指導してくれる中野園子先生のアシスタントを務めました。氷の上に立つのが怖い子、泣きながらでも滑ろうとする子、色々な子どもたちがいました。先生は物事をかみ砕いて伝えていて、それも勉強になりました。先生が「こうやるんだよ」と言って、私が実演したら「あんた、それ違う！」と怒られましたけど……。子どもたちには、スケートを好きになってもらう最初のきっかけが大事だと感じました。

この４年間、振付師と一緒にプログラムを作ったり、妖艶（ようえん）な女性を演じたり、貪欲に経験値を増やしてきました。将来指導する時、色々な経験をしていれば「あの時、こうしたら、こんなことが起きたんだよ」と伝えられると思ったからです。

ミラノで見た景色、感じたことも伝えていきたい。このコラムを始めた１年前、好きな言葉に「爆笑」を選びました＝写真＝。今、日々の練習がすごく充実して、笑いが絶えない生活ができています。五輪でも、引退後も大きく笑えるように、全力でぶつかっていきます。（おわり）