プロ野球・オリックスは23日、春季キャンプのメンバーを発表しました。

これまで宮崎県宮崎市の清武を拠点とし、春季キャンプを行っていたオリックス。今年度は2軍の本拠地がある舞洲での残留組も設定されており、3チームに分けてのメンバー発表となりました。

宮城大弥投手や若月健矢選手など主力がそろうA組には、現役ドラフトでの加入となった平沼翔太選手も参加。一方、ルーキーたちは全員B組スタートとなっています。また育成での再スタートとなっている宇田川優希投手や小木田敦也投手らは舞洲残留組と発表されました。

【A組】

▼投手/21名

エスピノーザ・山下舜平大・寺西成騎・椋木蓮・平野佳寿・曽谷龍平・宮城大弥・山岡泰輔・阿部翔太・山粼颯一郎・九里亜蓮・富山凌雅・田嶋大樹・岩嵜翔・マチャド・横山楓・山田修義・ペルドモ・博志・ジェリー・郄島泰都

▼捕手/ 6名

若月健矢・森友哉・福永奨・石川亮・頓宮裕真・山中稜真

▼内野手/10名

太田椋・西野真弘・宗佑磨・野口智哉・大城滉二・紅林弘太郎・廣岡大志・シーモア・中川圭太・香月一也

▼外野手/ 7名

渡部遼人・西川龍馬・麦谷祐介・杉澤龍・来田涼斗・平沼翔太・杉本裕太郎

【B組】

▼投手/19名

吉田輝星・藤川敦也・森陽樹・佐藤龍月・郄谷舟・山口廉王・東松快征・片山楽生・入山海斗・佐藤一磨・川瀬堅斗・権田琉成・マシュー・渡邉一生・陳睦衡・寿賀弘都・宮國凌空・乾健斗・河内康介

▼捕手/ 4名

野上士耀・堀柊那・村上喬一朗・田島光祐

▼内野手/ 8名

内藤鵬・横山聖哉・中西創大・河野聡太・今坂幸暉・清水武蔵・遠藤成・宜保翔

▼外野手/ 5名

池田陵真・窪田洋祐・三方陽登・寺本聖一・元謙太

【舞洲残留組/12名】

▼投手/11名

東晃平・齋藤響介・古田島成龍・才木海翔・芦田丈飛・上原堆我・小木田敦也・宇田川優希・本田仁海・前佑囲斗・東山玲士

▼内野手/ 1名

大里昂生

※エスピノーザ投手、マチャド投手、ペルドモ投手、ジェリー投手、シーモア選手については来日後合流予定