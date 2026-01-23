辻希美　18歳長女の“ミニモニ風ルック”が「そっくりすぎてやばい」SNS話題沸騰、インフルエンサー活動も軌道に

1月22日、杉浦太陽と辻希美の長女で、インフルエンサーとして活動する希空がInstagramを更新。母がかつて所属していたミニモニ。を思わせる衣装とメイク姿を披露し、注目を集めている。

希空は投稿で《ままに昔のメイクと髪型してもらった》とつづり、当時を彷彿とさせるヘアメイクと衣装に身を包んだ写真を2枚公開。《前髪が少し薄すぎた》と再現度について自己評価しつつも、その姿は、母のアイドル時代と重なるような印象を与えた。

「希空さんの衣装やメイクは、2003年前後の“後期ミニモニ。”の世界観を感じさせるものでした。ピンクを基調としたへそ出しスタイルやキャラクターモチーフのパンツに加え、髪型は高い位置で結びリボンを付け、襟足部分を下ろした三つ編みという当時の辻さんを思わせるアレンジが施されています。さらに、当時流行していた目頭や涙袋付近に白いハイライトを入れるメイクも再現されており、2003年にリリースされた『CRAZY ABOUT YOU』当時のビジュアルを思い出す人も多く、懐かしさが大きな反響につながったのでしょう」

この投稿に対し、X上では、

《2枚目は辻ちゃんだと本気で思ってたらどっちも希空ちゃんで横転》

《本当にあの時代の辻ちゃんにそっくりすぎてやばい》

といった驚きの声が相次いでいる。

現在18歳の希空に対し、当時の辻は15歳。10代前半から第一線で活躍してきた辻の長いキャリアを、親子のビジュアル比較を通じて実感した人も少なくない。

希空の活動について、前出の芸能ジャーナリストはこう語る。

「希空さんは2024年11月26日にInstagramを開設し、同日にはYouTubeチャンネル『希空ちゃんネル』を開設。芸能事務所『LUV』に所属し、インフルエンサーとして芸能活動を始めています。それ以前は両親のSNSに登場する際もサングラスなどで顔を隠しており、素顔の公開は大きな注目を集めました。最近では2026年1月に開催された『TGC SHIZUOKA2026』に出演するなど、モデル業を中心に活動の幅を広げています」

また私生活では5人きょうだいの長女として、弟や妹を可愛がる様子もたびたび紹介されている。家庭的な一面と、母の若き日の姿を思い起こさせるビジュアルが重なり、今回の投稿は世代を超えた関心を集めたようだ。