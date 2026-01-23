¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥ó¡ª 9¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤â
¿·¤¿¤Ê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤¬¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ë2·î9Æü¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£1,600ÖÄ¶¤È2022Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«SAUNAS¡×¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¹¤µÍ¤¹¤ëËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÂÚºß´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡ÈÅÔ»Ô·¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß
2·î9Æü¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×
¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿½ÂÃ«SAUNAS¤ËÂ³¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬ ¥µÆ»¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡£¡ÈÅÔ»Ô¤Ç¤ÎµÙÂ©¤È²óÉü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢µÙ·Æ¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô·¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ»ÜÀß¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤·¡¢ÂçÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÂÚºß´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢JR ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾²¼¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØNorth¤Î5³¬¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡Á26»þ¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ï¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿Á´9¼¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂßÀÚ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¯À°¤¦
¿å¤ÎÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ëâÔÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Î¡ÖHamon(¥Ï¥â¥ó)¡×
¤Þ¤º¤ÏÃËÀÍá¼¼¤Ë¤¢¤ë5¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡ÖHamon¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼ÂåÉ½¤ÎÊÆÅÄ¹Ô¹§»áÈ¯°Æ¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Îµ·¼°¤ÇÍÑ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥í¥Ã¥¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¼¼¡£¼¼ÆâÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¿åÅ©¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¿å¤ÎÇÈÌæ¤¬Å·°æ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬²óµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSound(¥µ¥¦¥ó¥É)¡×
ºÇÂç40Ì¾¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¡ÖSound¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢²»¤È¾øµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤ä¹¥¤ß¤Ç²¹ÅÙ¤ä¾øµ¤¤òÁª¤Ù¤ë¡ÖArc(¥¢¡¼¥¯)¡×
ÍæÀû¤òÉÁ¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Î¡ÖArc¡×¤Ï¡¢¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤Ç°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤ä¾øµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤¹¡£¹¤¤ºÂÌÌ¤Ç¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤Ç°Â¤é¤°¡ÖValo(¥Ð¥í)¡×
ÊÉÌÌ¤«¤é³È»¶¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëµ¡¹½¤ò»ý¤Ä¡ÖValo¡×¤Ï¡¢Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¿åÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÃæ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥í¥Þ¤Ç¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤¬°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀÍá¼¼¤Î¡ÖPanorama(¥Ñ¥Î¥é¥Þ)¡×
ÃË½÷¤É¤Á¤é¤ÎÍá¼¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPanorama¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å£µ³¬¤«¤é»þ´Ö¤Ç°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¹âÎØ¤ÎÅÔ»Ô·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÈ÷¤¨¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤¹¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÆÃ¼ì²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¡£
¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÊÊÌ¤Ê³«Êü´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖLeaves(¥ê¡¼¥Ö¥¹)¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï½÷ÀÍá¼¼¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼2¤Ä¤´¾Ò²ð¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¡ÖLeaves¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ï¡¼¥Ö¤äµ¨Àá¤Î¹á¤ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¾øµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖMaali(¥Þ¡¼¥ê)¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¡ÖMaali¡×¡£¥¹¥¯¥é¥Ö¤äÅ¥¡¦¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò30Ê¬¤Ë1²ó¡¢10Ê¬´Ö¤Û¤É¼Â»ÜÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢À°¤¤¤ÈÈþÍÆ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤´¼«°¦¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤«¤éµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖHuone(¥Õ¥ª¥Í)¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤ÎÇØ½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Î¡ÖHuone¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤·Ý¿Í¥Þ¥°ËüÊ¿»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÐ±þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¡¢¿åÉ÷Ï¤¤«¤éµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHuone¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼
¿åÉ÷Ï¤¤â¹¡¹
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉô²°¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ë¿»¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¤Æ¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¥¿¥ª¥ë¤äÀð¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¥¦¥£¥¹¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¤ÎÂ«¤ò²¹¤á¤ÆÂÎ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÆâÍ÷²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥·¥ó¥¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤ÎÇÜ²»¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇ®¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ°¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢Å·Á³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢Å¥¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤â
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿¢Êª¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ä¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ä²Ì¼Â¡¢±ö¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡¢Å·Á³¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ä¡¢Å¥¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¿åÉ÷Ï¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍá¼¼¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£»ê¤ë½ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¥µ¥¦¥Ê¥Á¥§¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤½¤¦¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¼ïÎà¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë2¼ï¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö½ÂÃ«SAUNAS¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅòÁ¥¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤ÎÅòÁ¥
¹¹°á¼¼¤ÏÃËÀ220¸Ä¡¢½÷À110¸Ä¤â¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ò´°È÷¡£¥Ù¥ó¥Á¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¹¹°á¼¼
½÷À¹¹°á¼¼
¹¡¹¤È¤·¤¿ÀöÌÌÂæ
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íá¼¼¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢OSAJI¤Î¥ß¥ë¥¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´éÎÁ¤ò´°È÷¡£¹¹°á¼¼¤Ë¤ÏOSAJI¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¥å¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥³¡¼¥à¡¢ÌÊËÀ¤Ê¤É¤È¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¼ê¤Ö¤é¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íá¼¼¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£
¹¹°á¼¼¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿OSAJI¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¥å¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤â´°È÷
¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤â
¡Ö=CAFE(¥¤¥³¡¼¥ë¥«¥Õ¥§)¡×
1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö=CAFE¡×¤òÊ»Àß¡£¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È=¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¤ÇÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀº¿ÊÎÁÍý Âé¸ï¡×4ÂåÌÜ¤ÎÌîÂ¼Í´²ð»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¥í¥Ý¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Æþ¾ì¼Ô¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏWi-Fi¤äÅÅ¸»¤ò´°È÷¡£ºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿È¾¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¡¢Í½ÌóÀ©¤ÎÂß¤·²ñµÄ¼¼¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢
È¾¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹
Âß¤·²ñµÄ¼¼
¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢»Å»ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤ÏµÛ²»ºà¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊµÙÂ©¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£ÄøÎÉ¤¤°Å¤µ¤ÇÌÜ¤òâÔ¤Ã¤¿¤é¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤¹¤ë¾øÎ¯½ê¡£Ãê½Ð¤Ë¤Ï´ÖÈ²ºà¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»³èÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¹âÎØ¤Î¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤ÉÁªÄê¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤ò°é¤Æ¡¢ÑòÄê¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¿·¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÎÁ¶â¤äÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Ï½ç¼¡¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¸Þ´¶¤«¤éÀ°¤¦´¶³Ð¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
´ðËÜ¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡ÈÅÔ»Ô·¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß
¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿½ÂÃ«SAUNAS¤ËÂ³¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬ ¥µÆ»¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡£¡ÈÅÔ»Ô¤Ç¤ÎµÙÂ©¤È²óÉü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢µÙ·Æ¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô·¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ»ÜÀß¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü¤òÊ»Àß¤·¡¢ÂçÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÂÚºß´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢JR ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾²¼¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØNorth¤Î5³¬¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡Á26»þ¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ï¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿Á´9¼¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂßÀÚ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¯À°¤¦
¿å¤ÎÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ëâÔÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Î¡ÖHamon(¥Ï¥â¥ó)¡×
¤Þ¤º¤ÏÃËÀÍá¼¼¤Ë¤¢¤ë5¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡ÖHamon¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼ÂåÉ½¤ÎÊÆÅÄ¹Ô¹§»áÈ¯°Æ¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Îµ·¼°¤ÇÍÑ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥í¥Ã¥¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¼¼¡£¼¼ÆâÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¿åÅ©¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¿å¤ÎÇÈÌæ¤¬Å·°æ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬²óµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSound(¥µ¥¦¥ó¥É)¡×
ºÇÂç40Ì¾¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¡ÖSound¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢²»¤È¾øµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤ä¹¥¤ß¤Ç²¹ÅÙ¤ä¾øµ¤¤òÁª¤Ù¤ë¡ÖArc(¥¢¡¼¥¯)¡×
ÍæÀû¤òÉÁ¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Î¡ÖArc¡×¤Ï¡¢¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤Ç°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤ä¾øµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤¹¡£¹¤¤ºÂÌÌ¤Ç¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤Ç°Â¤é¤°¡ÖValo(¥Ð¥í)¡×
ÊÉÌÌ¤«¤é³È»¶¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëµ¡¹½¤ò»ý¤Ä¡ÖValo¡×¤Ï¡¢Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¿åÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤¬¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÃæ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥í¥Þ¤Ç¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤¬°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀÍá¼¼¤Î¡ÖPanorama(¥Ñ¥Î¥é¥Þ)¡×
ÃË½÷¤É¤Á¤é¤ÎÍá¼¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPanorama¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å£µ³¬¤«¤é»þ´Ö¤Ç°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¹âÎØ¤ÎÅÔ»Ô·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÈ÷¤¨¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤¹¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÆÃ¼ì²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¡£
¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÊÊÌ¤Ê³«Êü´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖLeaves(¥ê¡¼¥Ö¥¹)¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï½÷ÀÍá¼¼¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼2¤Ä¤´¾Ò²ð¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¡ÖLeaves¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ï¡¼¥Ö¤äµ¨Àá¤Î¹á¤ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¾øµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖMaali(¥Þ¡¼¥ê)¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¡ÖMaali¡×¡£¥¹¥¯¥é¥Ö¤äÅ¥¡¦¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò30Ê¬¤Ë1²ó¡¢10Ê¬´Ö¤Û¤É¼Â»ÜÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢À°¤¤¤ÈÈþÍÆ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤´¼«°¦¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤«¤éµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖHuone(¥Õ¥ª¥Í)¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤ÎÇØ½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Î¡ÖHuone¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ÊÂç¹¥¤·Ý¿Í¥Þ¥°ËüÊ¿»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÐ±þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¡¢¿åÉ÷Ï¤¤«¤éµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHuone¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼
¿åÉ÷Ï¤¤â¹¡¹
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉô²°¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ë¿»¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¤Æ¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¥¿¥ª¥ë¤äÀð¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¥¦¥£¥¹¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢Êª¤ÎÂ«¤ò²¹¤á¤ÆÂÎ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò
ÆâÍ÷²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥®¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥·¥ó¥¥ó¥°¥Ü¥¦¥ë¤ÎÇÜ²»¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇ®¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ°¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢Å·Á³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢Å¥¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤â
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿¢Êª¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ä¡¢Å·Á³Í³Íè¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤ä²Ì¼Â¡¢±ö¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡¢Å·Á³¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ä¡¢Å¥¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¿åÉ÷Ï¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍá¼¼¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£»ê¤ë½ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¥µ¥¦¥Ê¥Á¥§¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤½¤¦¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¼ïÎà¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë2¼ï¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö½ÂÃ«SAUNAS¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅòÁ¥¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤Î¿åÉ÷Ï¤
ÃËÀÍá¼¼¤ÎÅòÁ¥
¹¹°á¼¼¤ÏÃËÀ220¸Ä¡¢½÷À110¸Ä¤â¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ò´°È÷¡£¥Ù¥ó¥Á¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¹¹°á¼¼
½÷À¹¹°á¼¼
¹¡¹¤È¤·¤¿ÀöÌÌÂæ
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íá¼¼¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Î¤Û¤«¡¢OSAJI¤Î¥ß¥ë¥¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤äÀö´éÎÁ¤ò´°È÷¡£¹¹°á¼¼¤Ë¤ÏOSAJI¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¥å¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥³¡¼¥à¡¢ÌÊËÀ¤Ê¤É¤È¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¼ê¤Ö¤é¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íá¼¼¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£
¹¹°á¼¼¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿OSAJI¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¥å¥¢¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤â´°È÷
¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤â
¡Ö=CAFE(¥¤¥³¡¼¥ë¥«¥Õ¥§)¡×
1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö=CAFE¡×¤òÊ»Àß¡£¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È=¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¤ÇÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀº¿ÊÎÁÍý Âé¸ï¡×4ÂåÌÜ¤ÎÌîÂ¼Í´²ð»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¥í¥Ý¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Æþ¾ì¼Ô¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏWi-Fi¤äÅÅ¸»¤ò´°È÷¡£ºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿È¾¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¡¢Í½ÌóÀ©¤ÎÂß¤·²ñµÄ¼¼¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢
È¾¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹
Âß¤·²ñµÄ¼¼
¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢»Å»ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤ÏµÛ²»ºà¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊµÙÂ©¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£ÄøÎÉ¤¤°Å¤µ¤ÇÌÜ¤òâÔ¤Ã¤¿¤é¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤¹¤ë¾øÎ¯½ê¡£Ãê½Ð¤Ë¤Ï´ÖÈ²ºà¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»³èÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥í¥Þ¥é¥Ü
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¹âÎØ¤Î¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤ÉÁªÄê¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤ò°é¤Æ¡¢ÑòÄê¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤¿·¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÎÁ¶â¤äÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Ï½ç¼¡¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¸Þ´¶¤«¤éÀ°¤¦´¶³Ð¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é