6匹の赤ちゃん猫たちと先輩猫「ギン」ちゃんが迎えた初対面の日。6匹からギンちゃんに向けられたのは、思ってもみなかった意外な反応で…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で175万再生を超え、「子猫ギャングたちかわいすぎます」「6対1ｗ」との声が寄せられることとなりました。

【動画：ケージの中にいる『6匹の赤ちゃん猫』→先輩猫が近づいてくると……まさかの光景】

ギンちゃんと6匹の赤ちゃん猫

Instagramアカウント『shiho』に投稿されたのは、癒し系の先輩猫「ギン」ちゃんと、6匹の赤ちゃん猫たちが初めて会った日の記録を収めたリール動画です。

ある日、ギンちゃんは飼い主さんの実家で生まれたという6匹の子猫たちとの初対面を迎えることになったといいます。ケージ越しでの対面ではあるものの、見た目も性格もほんわかしているギンちゃんのことなので、きっと無事に終えられるだろうと思っていたようです。

「ウ～」の大合唱に爆笑

子猫たちが待つケージの前へと来たギンちゃん。

すると、なんと子猫たちが全員でギンちゃんの方を見つめ、一斉に「ウ～」と唸り始めたのだとか。唸られる原因など全く身に覚えのないギンちゃんは、ただひたすら「え？」と困惑した表情を浮かべていたといいます。

まさかの一斉攻撃にキョロキョロするギンちゃんの様子を見た飼い主さん。さすがの面白さに爆笑してしまったそうです。

ギンちゃんからすると、ちょっと理不尽な反応を見せられてしまったかと思いますが、一緒に過ごすうちに仲良くなっていくことでしょう。

少しずつ心を開く子猫たち

別の投稿では、子猫たちがギンちゃんに（一方的に）ビビる様子も収められていました。ギンちゃんがちょっと動いただけで、さらにはただ座っているだけで威嚇するほど…。それでも、ギンちゃんのほんわかした雰囲気が伝わっていったのか、少しずつ安心して近くで遊ぶようになっていったのだといいます。

投稿には、「可愛い集団のウーーーーー（笑）」「（ギンちゃんの）なんで？って顔が可愛い」「可哀想だけど可愛い」「後ろにいるキジトラちゃんママ？の表情もなんとも言えない♡」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『shiho』では、てんかんや関節炎などの病気と付き合いながら、日々をたくましく生きるギンちゃんの日常を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiho」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。