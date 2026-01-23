松屋人気メニューを松のや流アレンジ「シュクメルリチキンかつ」背徳感たっぷりの一皿
松屋フーズのとんかつ専門店「松のや」は1月28日15時から、世界一にんにくを美味しく食べるための料理を松のや流にアレンジした「シュクメルリチキンかつ定食」を発売する。価格は990円（定食／税込み）。
松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶジョージア料理「シュクメルリ」。2020年1月に全国の松屋で販売した「シュクメルリ鍋定食」は、多くのファンに愛され、「第2回松屋復刻メニュー総選挙」「第3回松屋復刻メニュー総選挙」にて1位を獲得するほどの人気メニューとなった。
そしてこのたび、「シュクメルリ」が松のや自慢の「チキンかつ」と融合。新たなパワーアップを遂げて登場する。
「シュクメルリチキンかつ定食」は、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ〜りチーズを使用。松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつを贅沢に合わせた。ゴロっとしたサツマイモも使用し、食べ応えも満点で、背徳感たっぷりの一皿に仕上がっている。
