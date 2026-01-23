「ルーキーイヤーで初優勝をあげることを目標に精いっぱい頑張ります」

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストにトップ合格した伊藤愛華（明治安田生命）が、丸山茂樹、服部道子、渡邉彩香、岩井明愛、千怜姉妹らをマネジメントするOne For One Managementとエージェント契約を締結したことを23日、同社が発表した。「伊藤選手の広告案件に関する契約業務を中心にサポートを行ってまいります」としている。

埼玉栄高3年で18歳の伊藤は、昨年11月の最終プロテストで通算15アンダーをマーク。合格率2.9%の超難関を一発かつトップで突破した。その後のツアー最終予選会（QT）では16位に入り、今季前半戦の出場権も確保。JLPGA新人戦 加賀電子カップでは2位に入った。

持ち味は、平均飛距離240〜250ヤードのドライバーショットと安定感のあるパッティングで、最終プロテスト期間中も25〜26パットを記録。アマチュアとしては高校1年から実力を伸ばし、丸山が主宰する丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会にも3度優勝している。

そして、高校ゴルフ部の先輩である渡邉、岩井姉妹と同じ事務所と契約した。期待のルーキーはこの縁を踏まえ、「One For One Managementの皆さまに支えていただけることを大変心強く、またありがたく感じております。2026年が実り多く、楽しい1年になるよう、ルーキーイヤーで初優勝をあげることを目標に精いっぱい頑張ります」と意気込んでいる。



（THE ANSWER編集部）