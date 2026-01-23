¿ùÅÄ¿åÌ®»á ½°±¡ÁªÂçºå5¶è¤«¤é½ÐÇÏÀë¸À¡Ö·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ì¤¤¤ïÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ö¤¤Ã¤Ä¤¤¥ª¥Ð¥Ï¥óÂÐ·è¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡ËÂçºå£µ¶è¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¢À¾ÍäÀî¶è¡¢ÍäÀî¶è¡¢ÅìÍäÀî¶è¡Ë¤Ë¸øÇ§¤·¤¿¿ùÅÄ¿åÌ®¡Ê¤ß¤ª¡Ë¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤¬22ÆüÌë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¡¢2¼¡¸øÇ§¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î½°±¡Áª¤ËÂçºå5¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹¿È¤ÎÉ×¤ò¡È¸ø³«¡É¤¹¤ë¿ùÅÄ¿åÌ®»á
¡¡¿ùÅÄ»á¤Ï¡Ö°ìºòÆü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸øÉ½¤Ï22Æü¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£¡Ê¤ªÊÖ»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ËX¤Ç¤ÏÏ¢Æü¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤È¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ç¤â¿ùÅÄ¿åÌ®¤ËÁªµó¶è¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤âÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÏÈ×¡¢³ó¡¢´ÇÈÄ¡Ù¤ò»ý¤¿¤º¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»ä¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ØÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÍî²¼»±¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿ùÅÄ»á¤Ï¡Ö´û¤ËÂçºå5¶è¤ËÆþ¤ê¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã»´ü·èÀï¡ªºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤ÏÀï¤¤È´¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÅºÉÕ¤·¤¿22Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÂçÀÐ¹¸»ÒVS¿ùÅÄ¿åÌ®¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤Ä¤¤¥ª¥Ð¥Ï¥óÂÐ·è¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Ý¿·¤â¼«Ì±¤â±³¤À¤é¤±¡£±³¤Ä¤À¯¼£²È¤ò¤·¤Ð¤¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áªµó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀïÆ®ÂÖÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë