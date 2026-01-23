病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「肩こり解消」に「首ながストレッチ」

肩こりは、肩まわりの筋肉の緊張状態が続くことで起こります。スマホやパソコンを見る時間が増えると、首が前に出た猫背の姿勢になり、体重の約1割もある頭の重さがダイレクトに肩にのしかかってしまいます。とくに女性ホルモンの影響で筋肉量が落ちる中年期には要注意。悪い姿勢を続けていると、頭痛やめまいなどさまざまな不調が起こることも。頭を支える胸鎖乳突筋や僧帽筋など首の筋肉のコリをほぐして、肩の違和感を和らげていきましょう。

【1】肩甲骨を少し寄せるように、体の後ろで両手を組み軽く下ろす

【2】あごを引き、首を真横にゆっくり倒し、反対側の首の側面をのばす

【3】顔を斜め後ろに傾けて、鎖骨の上から耳裏につながる筋肉（胸鎖乳突筋）をのばす。左右交互に5回ずつ行う

座りっぱなしの生活は肩こりによくないばかりか、肥満や認知症、糖尿病などのリスクを高めます。30分に1回は立ち上がって背伸びをしたり、歩き回るようにしましょう。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。