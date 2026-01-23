昨年開催された大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが２３日、都内で行われた２０２５年度の日本ＰＲ大賞「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の表彰式に出席した。同賞は、２２日に肺炎のため亡くなった棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんも２０１７年度に受賞した。

１９９８年にスタートした同賞は、今年で２７回目。公益に貢献し、話題性や発進力の高さなど、最もＰＲパーソンとして活躍した人に贈られるもの。加藤さんは、６３年間にわたって第一線で活躍し、引退後も愛される人柄と独特な語り口を武器に、平成の将棋ブームをリードしたと評価されて受賞した。ほかの歴代受賞者は、プロ車いすテニス選手・小田凱人さん、音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩ、プロスケーター・羽生結弦さんなど。

奇抜な見た目で発表当初から注目を集めたミャクミャクは、万博来場者を中心に「かわいい」「大好き」と人気を拡大。万博の盛り上がりの一端を担ったと評価されて受賞にいたり、「ミャクミャクを選んでくださり、ありがとうございます。これからもミャクミャクはみんなのそばにいます。大阪関西万博に世界中からたくさんの方が来てくださって、感謝しています」と喜んだ。