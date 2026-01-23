昨年開催された大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが２３日、都内で行われた２０２５年度の日本ＰＲ大賞「パーソン・オブ・ザ・イヤー」の表彰式に出席した。

１９９８年にスタートした同賞は、今年で２７回目。公益に貢献し、話題性や発進力の高さなど、最もＰＲパーソンとして活躍した人に贈られるもの。２２日に肺炎のため亡くなった棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんも２０１７年度に受賞した。

パーソン・オブ・ザ・イヤーに輝いたミャクミャクは、手を大きく振って、無邪気に登場。「ミャクミャクを選んでくださり、ありがとうございます。これからもミャクミャクはみんなのそばにいます。大阪関西万博に世界中からたくさんの方が来てくださって、感謝しています」と、しっぽを振ってチャーミングに喜んだ。万博期間中の一番の思い出は「１８４日の万博期間中にいろんな国の人と出会えて、お友達になれたことがうれしかったです」。今後、やりたいことに対しても「ワクワクすることが好きなので、ワクワクミャクミャクすることにトライしたいです！」と胸を弾ませた。

奇抜な見た目で発表当初から注目を集めたミャクミャクは、万博来場者を中心に「かわいい」「大好き」と人気を拡大。万博の盛り上がりの一端を担ったと評価されて受賞にいたった。

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会の高科淳副事務総長は、「パーソン」と名が付く同賞の受賞に戸惑ったことを告白。「ＡＩに『ミャクミャクはパーソンなのか？』と質問したら、『パーソンじゃないけど、パーソンぽい』と。それも含めてミャクミャクらしい」と話し、会場の笑いを誘った。