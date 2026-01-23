著名臨床家が集結！OSSTEM JAPAN「歯科学術シンポジウム」
OSSTEM JAPANは、2025年11月16日(日)に大阪・梅田サウルホールにて歯科学術シンポジウム「OSSTEM JAPAN MEETING」を開催しました。
OSSTEM製品の魅力を伝えるため、各分野を代表する著名な臨床家の先生方が登壇。
約500名が参加し、最新の知見や技術が共有されたこのイベントの模様を紹介します。
開催日：2025年11月16日(日)
会場：大阪・梅田サウルホール
参加者数：約500名
このシンポジウムでは、多彩な講演が行われました。
登壇者のスライドを撮影したり、熱心にメモを取ったりする参加者の姿が多く見られ、質疑応答も活発に行われるなど会場は熱気に包まれていました。
著名な臨床家による多彩な講演プログラム
各セッションでは、以下の先生方による専門的なレクチャーやライブオペが実施されました。
山本歯科医院 山本 晋平先生
「包括治療におけるデジタルデンティストリーがもたらす臨床的可能性」をテーマに、臨床症例を通したデジタル技術の実用性と、今後の発展や可能性について講演されました。
Torii Dental Office 鳥居 亮麿先生
「インプラント補綴〜トラブルから学ぶ〜」と題し、ご自身の経験したトラブルに基づき、補綴手技と咬合の付与における重要な注意点を共有されました。
EMデンタルクリニック 奥村 昌泰先生
「デジタル新時代における咬合再構成のアプローチ」について報告。アナログ技術とデジタルを用いた診査・診断・治療計画を融合させ、良好な結果を得た取り組みが紹介されました。
東京銀座デンタルクリニック 金山 健夫先生
「デジタル技術で進化するインプラント補綴戦略」をテーマに、デジタルワークフローを紹介。歯科医師および歯科技工士が理解しておくべき要点を、実際の症例を通して解説されました。
今出川前田歯科医院 前田 潤一郎先生
Pre-LIVE OPEとして「OneGuideKit及びOneCasKitをもちいた全顎手術」を実施。臨場感あふれる2症例のオペが公開されました。
熊本パール総合歯科クリニック 前田 明浩先生
「Magik4が拓くOSSTEMインプラント治療の新たな可能性」について解説。実際の症例を通じ、導入時の流れや注意点、All-on-4との違いである固定方法の臨床的意義について詳しく語られました。
吉祥寺セントラルクリニック 洪 性文先生
「フルマウスインプラント治療におけるデジタルワークフローをベースにした外科的治療戦略」について講演。デジタルフローに基づく外科的戦略が治療の精度と予知性を高め、チーム医療の標準化に寄与することが報告されました。
製品を体験できるハンズオンブース
会場内には、様々な製品を直接体験できるハンズオンブースが設置されました。
製品に興味を持った参加者が実際に触れて操作を行うなど、普段は体験しがたい貴重な機会となりました。
営業社員から詳しい説明も受けられるため、多くの参加者で賑わいを見せていました。
2026年は創立20周年！今後のイベント展開
2006年に創立されたOSSTEM JAPANは、2026年で20周年を迎えます。
多くの歯科関係者や患者への感謝を伝えるため、多様な記念イベントが予定されています。
2026 HIOSSEN FORUM OSAKA
開催予定日：2026年7月12日(日)
場所：大阪駅・梅田駅近郊
2026 OSSTEM JAPAN MEETING NAGOYA
開催予定日：2026年10月12日(月／祝日)
場所：愛知県名古屋市 MIDLAND HALL
歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士等の来場が呼びかけられています。
デジタル技術を活用した最新の治療戦略や、20周年に向けた展望が共有された学術シンポジウム。
OSSTEM JAPAN「OSSTEM JAPAN MEETING」開催レポートの紹介でした。
