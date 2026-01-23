フレンチシェフ監修！Mozoワンダーシティ「地産地消オリジナルマカロン」

Mozo ワンダーシティは、地元の自然素材を活かした「オリジナルマカロン」の配布イベントを2026年2月6日(金)から2月8日(日)までの期間限定で開催します。

Mozo ワンダーシティが、フレンチシェフ監修のもと開発された地産地消の「オリジナルマカロン」を各日限定で配布。

食べることで地域の自然を支えることにつながる、特別なスイーツ体験が提供されます。

Mozoワンダーシティ「地産地消オリジナルマカロン」

開催期間：2026年2月6日(金)〜8日(日)

時間：10：00〜15：00(無くなり次第終了)

場所：1階マルシェコート

配布数：各日限定 200個(合計600個)

参加条件：mozoアプリポイント30ptと交換

Mozo ワンダーシティでは、持続可能な社会の実現を目指す環境・地域連動型のアクション「mozo action」を継続的に実施しています。

その一環として行われるこの企画では、地域の自然生態系と食の関係性に焦点を当てています。

地元で育まれた素材を用い、三種のマカロンづくりに挑戦しました。

単なるスイーツの提供ではなく、「食べることが、地域の自然を支える行為につながる」という気づきを体験として届けることを目的としています。

この土地の恵みを閉じ込めた3つのフレーバー

今回のマカロンはフレンチシェフの技術を軸に、すべて地元由来の素材を使用しています。

以下の3つの素材が、花・土・森という地域生態系の循環そのものを体現しています。

・畑の土と光が育てた豊田市の老舗農園の抹茶。

・地元の花々をめぐる蜂が集めた豊田市の養蜂家が育んだ蜂蜜。

・根羽村の森で育った杉・檜を蒸留した木々。

自然が健やかに循環しているからこそ生まれる香りや味わいを、一粒のマカロンに丁寧に仕立てています。

企画の目的と見どころ

地産の素材を選ぶことは、土壌を育て、水を守り、森を未来へつなぐ営みを支えることです。

マカロンという親しみやすいスイーツを通して、自然生態系と私たちの暮らしがつながっていることを、次の世代へ静かに伝えていきます。

地域で素材を育てる生産者、それを一粒の完成形に昇華するフレンチシェフ、そして都市の生活者と接点を持つ商業施設が連携することで実現しました。

地域の自然資源を「消費する」のではなく、価値として翻訳し、都市へ届ける橋渡しをこのマカロンが担っています。

このイベントの見どころ

【地産地消】地域の自然素材のみを使用したマカロン。

【生態系理解】花・畑・森の循環を“味わう”体験。

【食育・感性教育】こどもから大人まで参加できる学びのあるスイーツ体験。

【フレンチ技術】シェフの技術による本格的な味わい。

【挑戦】mozoならではの持続可能な社会に対する暮らしの提案。

mozo actionについて

Mozo ワンダーシティ独自のサステナブルアクションを実施すべく、「mozo action」を立ち上げています。

様々な環境アクションを実施していきながら、施設自体をサステナブルへ転身させ、未来社会や地域に対する貢献性をより高くすることを目指しています。

また、ご利用者にとって更なる心地が良い場創りの為の活動をスタートしています。

今後も、地域の自然資源・文化・人の営みと連携しながら、環境と暮らしが調和する体験型の取り組みを継続していきます。

Mozo ワンダーシティ施設概要・アクセス

所在地：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地1他

事業者：日本都市ファンド投資法人

運営・管理：イオンモール、ザイマックス東海

敷地面積：約107,000m2

延床面積：約244,000m2

営業時間(ショップ・サービス)：10：00〜21：00

営業時間(レストラン)：11：00〜22：00

営業時間(イオンスタイルワンダーシティ)：9：00〜23：00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

公式サイト：https://www.mozo-wondercity.com/

地域の自然素材を活かし、地産地消や生態系への理解を深めるスイーツ体験。

Mozo ワンダーシティ「オリジナルマカロン配布イベント」の紹介でした。

