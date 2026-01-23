韓国在住ライターが推す！ソウルで訪れたいフレグランスショップ4選【ハングクTIMES】
こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。
【写真】SNSで大バズリ！「Hetras（ヘトラス）」の商品
今回は、韓国でぜひ訪れてみてほしいおすすめのフレグランスショップを厳選してみました。
香りって、自分らしさや日常の空間を演出する重要な要素のひとつですよね。ここ韓国・ソウルでは、最新のフレグランスブランドや、個性豊かな空間デザインが魅力的なショップが続々と登場しています。
デザイン性の高いブティックや香りとの出合いの体験ができる空間は、旅の思い出づくりにもぴったり。ここでは、ソウルでぜひ立ち寄りたい“空間もステキな”フレグランスショップをまとめました。SNSで大バズリしている「Hetras（へトラス）」や“体験型ショップ”など、4店をご紹介します。
■ミニマルで洗練された香り空間「SISAO漢南」
SISAO（シサオ）は、香りを通じて“日常のバランスと心の調和”を提案する、韓国発のフレグランスブランド。漢南に位置するフラッグシップショップは、2025年にできたばかりです。
ナチュラルで上質な香料を用いた香水と、澄んだボトルデザインが特徴的で、香りをインテリアとして楽しみたい人からも人気を集めています。
爽やかなシトラス系から温かみあるウッディ系まで、幅広い香りをラインナップしているのですが、1番人気でもありシグネチャーは「タンジェリン ドリーム」なのだそう。ベルガモットやアールグレイを用いたシトラスの香りがバランスよく同居していて、日常に爽やかなアクセントを加えてくれる存在です。
私は「ル フリージア」の香りが好きで、ハンド＆ボディソープをリピートしています。子供も「この香りがずっと続けばいいのに」と喜んでくれているので、家族みんなで愛用しています。
店内は落ち着いた照明と余白を活かしたミニマルなデザインで、ゆっくりと香りを選べる空間になっているのと、店員さんの接客もほどよい距離感で心地よく、満足できる体験ができるはず。
また、3階は展示スペース、4階にはカフェもあり、商品を購入するとカフェのクーポンももらえます。お買い物をしたあとは、カフェスペースでまったり過ごすのもよさそう。
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市 梨泰院路54ギル68-8
営業時間：10時30分〜19時30分
定休日：不定休
■香り×ティーハウス×体験型空間「025s SEONGSU HAUS」
025s（POINTTWOFIVE.SECOND）は、韓国発のトータルセントブランド。SEONGSU HAUS（聖水ハウス）は、単なるフレグランスショップを超えた“香りと体験の複合スペース”として2025年5月にオープン。
“自分の時間軸や物語を香りで表現する”というコンセプトを掲げていて、香水を介した感覚的な体験価値を大切にしています。
香りを取り巻く“時間の流れ”や“感覚の記憶”までデザインすることに力をいれていて、フレグランス好きだけでなく、五感を刺激してくれるような空間体験を求める人にもおすすめです。
香りにはそれぞれ名前の由来やストーリーがあり、日常の中でふと立ち止まって自分自身と向き合うひとときをもたらすことを目指しているのだとか。そういったブランドの哲学にも惹かれます。
また、ユニークなのがショップ内で楽しめるティーハウス「TEA・THOLOGY（ティーソロジー）」。ここでは、香りの体験に寄り添うように、韓国茶と軽食がペアリングされたティーコースを楽しむことができます。90分ほどのティーコースでは、4種類程度の厳選された茶葉が用意され、それぞれの香りと味わいがゆったりとした時間の中で展開されるように構成されているというのが面白い。予約制のプログラムで、香りの世界と文化としての“お茶の時間”が融合した特別な体験を味わえます。
香りと時間、そして味覚までを体感できる“体験型ショップ”に足を運んでみてください。
▼ショップデータ
住所： ソウル特別市 城東区 往十里路14キル 20
営業時間：12時〜19時
定休日：無休
■香りを“美学”として体感するsujipmihak
「sujipmihak（スジプミハク）」は、“収集と美学”をコンセプトにした香りとライフスタイルのショップ。
2025年8月にオープンしたフラッグシップショップは、ただ香水を選ぶ場所ではなく、香りをアートやデザインとして感じられる空間になっていて、足を踏み入れたとたんに気持ちが高まります。
アトリエやギャラリーのような静かでこだわりのあるディスプレイは、アンティークやデザイン小物とともに香りが美しく演出されていて、視覚と嗅覚を同時に刺激してくれます。
香りはクラフト感のあるものや、個性的で奥行きあるノートを中心にセレクトされていて、ほかにはない“自分だけの香り”を探したい方にぴったり。
香りの背景にある物語やコンセプトまで感じられる、上質な体験ができるショップです。
また、韓国を代表する人気ファッションブランドである「LOW CLASSIC」の聖水店でも一部商品がラインアップしていて、そちらでもチェックできるようです。
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市 龍山区 大使館路11キル 31
営業時間：12時〜20時
定休日：なし
■日常を豊かにする香りブランド 「Hetras聖水」
「Hetras（ヘトラス）」は、香りを生活の一部として捉え、“休息の感覚を呼び起こす香り”を提案するブランドで、聖水店は2025年8月にオープンしたばかり。
明洞・安国にも店舗がありますが、それぞれ異なる空間コンセプトなのも素敵です。聖水店は、花びらの曲線から着想を得たオブジェが店内に鎮座。変化していく時代の流れのなかでも、優雅さを失わない花をイメージして制作され、ブランドの哲学や職人技を表現しているのだとか。
アイテムは、ディフューザーやボディケア、ハンドクリームなど豊富なラインナップに加え、香りのテスターも充実しているため、納得いくまで香りを試せるのもいい。
部屋や衣類に使えるテキスタイルパフュームも人気で、シーンに合わせて香りの使い分けも楽しめます。
香りはリラックスタイムに寄り添うものが多く、日常使いにもギフトにも最適です。コスパの良さや、K-POPスターにも愛用者が多いと話題に事欠きません。
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市 城東区 練武場キル68 B1〜3F
営業時間：11時〜20時
定休日：なし
■ソウルで楽しむ、香りと空間の旅
ソウルのフレグランスショップは、香りの個性だけでなく、美しい空間デザインやブランド哲学が体験できる場所が多いのも魅力です。
日常を彩る香りとの出合いはもちろん、インテリアとして楽しめるアイテムやギフト選びにもおすすめ。
今回ご紹介したお店は、それぞれ異なる魅力があり、ぜひ旅の訪問先リストに加えてみてほしいです。香りとともに、韓国でしか味わえない感性豊かな空間体験も楽しんでみてくださいね！
（取材・文：二俣愛子）
