¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢5Ç¯Áí³Û20²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Ç¯Êð¤Ï2²¯9ÀéËü±ßÁý¤Î4²¯±ß¤Ç¡¢4Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊÑÆ°À©¤È¤¤¤¦¡£½çÄ´¤Ê¤éº£µ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡Ö5Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯¡£¡Ê°éÀ®½Ð¿È¤Î¡Ë°ì¤Ä¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢35ÅðÎÝ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ»ÄÎ±¤·¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¤Ï4ÀéËü±ß¸º¤Î1²¯1ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë