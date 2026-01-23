「２７日公示―２月８日投開票」の日程で行われる衆院選で、三重県内の自治体は投票所入場券の「発送遅れ」に頭を悩ませている。

今回の衆院選では公示日翌日の１月２８日から各自治体に期日前投票所が設置される。津市選挙管理委員会によると、入場券が手元にない場合でも、期日前投票所で宣誓書に氏名や生年月日などを記入すれば投票できる。２月８日の投票日も投票は可能だが、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を持参するとスムーズだという。

津市選管によると、市内の有権者に投票所入場券が届くのは２月２日以降だという。市選管の担当者は「投開票日が決まらなければ選挙人名簿を確定できなかった。万が一期日が変更されると、やり直しになる。見切り発車はできなかった」と話した。

前葉泰幸市長は２２日の定例記者会見で「期日前投票の出足が鈍るかもしれない」と懸念を示し「入場券がなくても投票できる」と述べた。

松阪市では入場券について、世帯分をまとめて封筒で送付する従来の方式をやめ、はがきで有権者１人ずつに送る。投票期日が迫る中、封入作業を省いて時間短縮を狙ったという。

市選管によると、１月２９日に郵便局へ持ち込み、各戸への配送は２月２〜４日となる予定。視覚障害者への対応として、はがきの右下には音声コードを印刷し、希望者には点字シールを貼付する。新たに点字シールを希望する場合は、１月２７日までに選管に連絡するよう呼びかけている。

鈴鹿市も入場券の発送が遅れるとしている。３０日から各世帯に順次配達される見込みだ。市選管は「入場券がなく投票できない」と考える有権者のために、選管にコールセンター（０５９・３８２・９００１）を設置する。

朝日町選管によると、入場券の配達は２９日から２月２日頃までを予定している。

担当者は「用紙を準備する業者側も複数の市町から一斉に発注がかかる状況だ。この短期間で間に合わせるのは難しい」と説明、「投票率がどうなるかは蓋を開けてみないと分からないところだが、影響を出さないために町民への案内を進めている」と話した。

志摩市では委託業者から１月２６日までに入場券が納品される予定で、有権者の手元に届くのは３０日前後になる見通しという。鳥羽市は納品時期がまだ確定しておらず、担当者は「期日前投票が始まる２８日には間に合わない。急な選挙で業者が悲鳴を上げている」と説明する。

伊勢市は２３日中に業者から納品があり、公示日の２７日から有権者の手元に届き始める見込みという。担当者は「業者に無理をお願いして、従来通りの対応をしてもらった」と話した。