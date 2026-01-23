衆議院は23日午後、解散され、与野党は事実上の選挙戦に突入しました。渡邊翔記者の中継です。

解散から来月8日の投開票日までは戦後最短の16日。与野党の議員は、異例の「真冬の超短期決戦」へと地元に戻っていきました。

額賀衆院議長

「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」

解散の瞬間、自民党議員の多くが万歳する一方、今回の解散を「なぜ今なのか」と批判する野党側の多くは、万歳をせずに終えました。

高市首相は自民党の政党支持率が低い一方、政権支持率が高い事を背景に「総理大臣として高市早苗がふさわしいかを国民に問う」として選挙戦を戦います。

高市首相

「このタイミングだからこそ、私は国民の皆様に信を問う、その責任があると考えました。（維新との）連立政権、そして新たな政策、前回の公約には書いてなかった政策、これをしっかりと問うていかなきゃいけない」

自民党としては初めて公約に食料品の2年間の消費減税を掲げるなど、高市カラーを前面に打ち出します。

一方、野党側も立憲と公明が合流する形で新党「中道改革連合」を立ち上げるという「異例の選挙態勢」で臨みます。看板政策には、「秋からの恒久的な食料品の消費税ゼロの実現」を掲げます。

中道改革連合 野田共同代表

「やるべき事いっぱいあるときに、大義を全く感じることはできないなという思いが、今日の議場の風景に表れていたと思います。中道のうねりを作り出すという結果にしていきたいと思いますし、生活者ファースト、平和主義、こういうのをしっかり訴えて」

また、国民民主党など他の野党は、与党と野党・中道との違いをアピールし、議席の上積みを狙います。

国民民主党 玉木代表

「経済後回し解散になってしまうことが、非常に残念ではあります。政局・選挙最優先の古い政治から国民生活最優先、経済最優先の新しい政治に変えていきたいと思います」

衆議院選挙は今月27日公示、来月 8日投開票の日程で行われます。