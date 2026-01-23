◆大相撲 ▽初場所１３日目（２３日、両国国技館）

東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下５４枚目・延原（二子山）との６戦全勝同士の一番に浴びせ倒しで敗れて、幕下優勝を逃した。６勝１敗で今場所を終え、関取復帰は来場所以降へ持ち越しとなった。「何も考えずにいった。今日はいつも以上に勝ちたい気持ちが強かった」と振り返った。

六番相撲で痛めたと見られる左足首付近にはテーピングが施されていたが「全然関係ない。今日この一番に懸ける思いでやって、たくさんの方々が支えてくださって、土俵に立てた。勝つことができず、申し訳なかった」と話した。

炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場から２０２４年の名古屋場所で復帰し、順調に番付を戻したが、昨年の名古屋場所で左膝を負傷し途中休場。今場所は東幕下１１枚目まで番付を戻していた。全勝優勝なら関取復帰の権利を手にできたが、惜しくも敗れた。「これからも相撲は続いていく。これで終わりではない。この先いつか良かったと思えるように、力に変えていきたい」と前を向いた。