７人組アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが２３日、新曲「君と目があったとき」をリリースした。メガネブランド「Ｚｏｆｆ」とのタイアップ曲となっており、この日から全国のＺｏｆｆ店舗と公式オンラインストアで、グループとのコラボコレクションも発売された。

今作は「夢ができる瞬間」をＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲらしい等身大の視点で描いた１曲。メガネというモチーフを通して、見え方が変わることで世界が少し違って感じられる瞬間や、前に進むきっかけとなる感情を描き、ふとした視線の交差から始まる心の変化を表現している。

Ｚｏｆｆとのコラボは「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲとの出会いが、目元に魔法をかける。」がテーマ。メンバーが「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした「Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ ｓｅｌｅｃｔ」モデルと、メンバーカラーを取り入れた「Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ ｃｏｌｏｒ」モデルの２タイプ展開、全１４種のラインアップとなっている。 またこの日の午後７時からは今作のミュージックビデオを公開予定。「個性が乱れとして扱われ、表情を見せることが禁止されている世界」を舞台に、メガネをかけたメンバーたちが周囲の人々をおしゃれと表情の世界へ目覚めさせていくストーリーとなっている。