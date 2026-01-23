ミス大島らＰＲ

伊豆大島（東京都大島町）で冬恒例の「椿（つばき）まつり」が始まるのを前にミス大島が２２日、神奈川新聞社を訪れ、見どころやお薦めのスポットを紹介して来島を呼びかけた。まつりは２月１日から３月２２日まで。

島内はこの時季、自生する約３００万本のやぶ椿や都立大島公園などに咲く千種を超える園芸種の椿が華やかに彩る。大島観光協会の小池祐広会長＝写真左＝は「開花は現在、三分咲き程度。３〜４月上旬ごろには大島桜との競演も堪能できる」と話す。

今年で７１回目となるまつりでは、イルミネーションや磯釣り大会（２月２１日〜３月１日）、あんこさんの手踊りなど多彩な催しが開かれる。一行は温泉や昨年７月にリニューアルした伊豆大島ミュージアム「ジオノス」、新鮮な海の幸などもＰＲした。

第６９代ミス大島の高村光璃（ひかり）さん（２６）＝同中央＝は伝統の和装姿で「和太鼓など伝統芸能のステージや伝統衣装の特別展示などを楽しんでほしい」と笑顔で語った。

大島へは高速ジェット船で東京から１時間４５分で毎日２便、熱海から４５分で毎日１便で運行。まつりの問い合わせは、同協会電話０４９９２（２）２１７７、高速ジェット船は、東海汽船電話０３（５４７２）９９９９。