フリーアナウンサーの青木源太がＭＣを務める情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（フジテレビ系）が２月２５日から関東地区で午後１時５０分からの「２時間放送」へと枠を拡大することが決定した。

２０２３年１０月に放送開始し、昨年１０月に関東地区での放送を開始。現在、フジテレビでは午後２時４８分からの１時間放送となっているが、スタートから２年半で、関東地区でも２時間のフルボリュームでの“本格上陸”を果たす。

関東地区で２時間化決定の知らせを受け、青木は「ついに来たか、という感じです」とコメント。「この２年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で、大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ！』第２章が始まる…という感覚です」と話している。

同番組の放送時間帯は各局が看板とも言える帯の情報番組を並べる激戦区。その中で「とれたてっ！」は、青木にとってフリー転身後、初めてＭＣを担った地上波の帯番組だ。青木は「ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の１つとして『とれたてっ！』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。地道に一歩ずつ、認知度を上げていきたいです」と謙虚に熱意を見せた。

２時間という長丁場。その中で青木が絶対の自信を見せるのが、ハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズの吉田敬、メッセンジャーの黒田有、小籔千豊、橋下徹ら、日替わりで出演する個性豊かなレギュラー陣との“トークの爆発力”。青木は「“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を２時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです」と火曜レギュラーの吉田も大好きだというＴｈｅ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹの名曲『ＳＰＡＲＫ」になぞらえ、意気込んだ。

「とれたてっ！」の魅力は「日々のニュース、生活情報も、全国各地の情報も、いろんな情報をバランスよくお届けしていること」だという青木。個性派軍団とスタジオで“スパーク”を巻き起こしながら、旬なニュース・情報を、より早く、深く、楽しく届けていく。