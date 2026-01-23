【期間限定】寿司19貫･税込1,274円、『超得バリュー盛フェア』/ 4種を販売【小僧寿し】

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、1月24〜25日と1月31日〜2月1日、2週連続の土日で「超得バリュー盛フェア」を開催する。

手ごろ価格で人気の「バリュー盛」の盛り合わせを増やすなどでお得感を高めたフェア。これまでも開催しており、2025年は1月を含め計3回実施した。

今回、19貫を盛り合わせた「超得バリュー盛」(税込1,274円)を4種ラインアップ。数量に限りがあり、準備数がなくなり次第終了となる。また、一部地域･店舗により未実施の場合や、内容･金額が異なる場合があるとしている。実施店舗一覧によると、販売対象店舗は計96店舗。

〈「超得バリュー盛フェア」商品概要〉

人気ネタの「まぐろ」「サーモン」「えび」「えんがわ」をメインにした、4種の「超得バリュー盛」を販売する。価格はいずれも税込1,274円。「超得バリュー盛『まぐろ』」がフェアの一押し商品という。なお、商品画像はイメージで実際の提供容器と異なるとしている。

◆「超得バリュー盛『まぐろ』」

◆「超得バリュー盛『サーモン』」

◆「超得バリュー盛『えび』」

◆「超得バリュー盛『えんがわ』」

【販売期間】2026年1月24日(土)〜25日(日)、1月31日(土)〜2月1日(日)

