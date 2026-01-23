【580円】すがからうお！？　スガキヤが激辛ラーメン店の辛魚粉を特別アレンジ「スガ辛魚ラーメン」販売

名古屋のソウルフードとして親しまれているラーメンチェーン「スガキヤ」は、東京の人気ラーメン店「麺処 井の庄」が監修した新商品「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」を販売する。販売開始は2026年2月5日（木）で、数量限定となる。

「麺処 井の庄」は、東京都練馬区石神井に本店を構える人気ラーメン店 。豚骨魚介スープに大量の魚粉がのった「辛辛魚らーめん」と「辛辛魚つけめん」は、同店の看板メニューだ。

【写真】実は「辛さ初級編」で食べやすい！「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」

「辛辛魚らーめん」は、カップ麺として商品化もされており、テレビ番組や口コミサイトなどの激辛ランキングでも常に上位にランクインしている。

そんな「辛辛魚らーめん」の代名詞である「辛魚粉」を今回、スガキヤが特別にブレンド。「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」が誕生した。

同商品は、スガキヤ独自の「ラーメンスープ」に「豚骨醤油だれ」を合わせ、辛さを抑えながらもコク深く重厚感のある味わいに仕上げたという。「辛さ初級編」として楽しめるように調整されており、激辛が苦手でも食べやすい一杯となっている。

〈商品詳細〉

●スガ辛魚ラーメン 通常価格：580円（税込）

●肉入スガ辛魚ラーメン 通常価格：680円（税込）

〈販売情報〉

販売日：2026年2月5日（木）〜

販売店舗：スガキヤ全店（一部店舗除く）

※スーちゃんのSweet Cafe 大須万松寺通店、スガキヤ 名鉄岐阜駅前店、東山動植物園店、名城大学店、愛知学院大学店、龍谷大学店は販売対象外

〈スガキヤアプリ限定クーポンで安くなる〉

スガキヤ公式アプリでは、新登場の「スガ辛魚ラーメン」を安く味わえる限定クーポンを配信する。

【クーポン価格】

■スガ辛魚ラーメン

単品 通常580円 → アプリ限定550円（30円引）

五目・サラダセット 通常910円 → アプリ限定860円（50円引）

■肉入スガ辛魚ラーメン

単品 通常680円 → アプリ限定650円（30円）

五目・サラダセット 通常1,010円 → アプリ限定960円（50円引）