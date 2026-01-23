【牛角が「肉の日福袋」を発売】割引券6,000円分、トートバッグ、トングの3点セットで5,500円

焼肉チェーン「牛角」は、2026年1月29日(木)より、6,000円分使える割引券を含む『肉の日福袋』を数量限定で販売する。価格は税込5,500円。

「肉の日福袋」は、牛角で利用できる割引券6,000円分に加え、キャンバストートバッグと牛角トングをセットにした内容。割引券は1,000円分×6枚で、2,000円につき1枚利用可能。利用可能期間が設けられている点と、購入店舗でのみ利用可能な点に注意が必要だ。

〈「肉の日福袋」 セット内容〉

◆割引券6,000円相当(1,000円×6枚)

利用可能期間が〈1〉と〈2〉に分かれている。

〈1〉2026年3月1日〜5月15日 3,000円分

〈2〉2026年5月16日〜7月31日 3,000円分

※2,000円(税込)につき1枚利用可能

※購入店舗のみ利用可能

※他クーポンとの併用可能

◆オリジナルキャンバストートバッグ

丈夫な帆布生地とマチのある設計で収納力を確保した、実用性を重視したトートバッグ。日常の買い物やサブバッグとして幅広いシーンで使いやすい。

◆牛角トング

肉を挟む部分がテーブルに触れない構造の牛角オリジナル品。独自のくびれ形状により、食材を掴みやすく、軽い力で開閉できる設計となっている。

〈「肉の日福袋」概要〉

商品名:肉の日福袋

販売期間:2026年1月29日(木)〜 3月31日(火)※なくなり次第終了

販売価格:税込5,500円

購入方法:牛角･牛角食べ放題専門店の一部店舗にて販売

※販売店舗は専用ページで確認

■牛角 「肉の日福袋」専用ページ