¡ÖFate/Grand Order¡×¤è¤ê¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥Êー¡¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ì²Æ¡Í¡×¤¬Âè1ºÆÎ×¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª2027Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ú¥Õ¥©ー¥ê¥Êー¡¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ì²Æ¡Í¡Û 2027Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§34,980±ß
(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT
¡¡¥¢¥ë¥¿ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥Êー¡¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ì²Æ¡Í¡×¤ò2027Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï34,980±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡ÖFate/Grand Order¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥Êー¡¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ì²Æ¡Í¡×¤ÎÂè1ºÆÎ×»Ñ¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÍÅ¤·¤¯Ì¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ÎÉ½¾ð¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤ë¼êÂ¤¬¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¿åÃå¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Â¿½Å¹½Â¤¤Î¤ªÃÄ»ÒÆ¬¤äÆóÉ¤¤ÎÇ¡Ê¡©¡Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥íー¥Ö¤«¤é°î¤ì¤Ç¤ë¿¨¼ê¤ä¥Ä¥Î¡¢¸°¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¶ÊÀþ¤Ê¤É¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¡¢¥Ä¥ä´¶¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅÉÁõÉ½¸½¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥Êー¡¿¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ì²Æ¡Í¡×¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó270mm
(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£