今日23日(金)は各地で氷点下の冷え込みとなり、マイナス20℃を下回った所もありました。明日24日(土)と25日(日)も真冬の震えるような寒さが続きそうです。暖かくしてお過ごしください。

今日23日(金)マイナス20℃を下回った所も

今日1月23日(金)の朝は全国的に氷点下の冷え込みとなり、マイナス20℃を下回った所もありました。今朝の最低気温は北海道の上川地方占冠でマイナス25.1℃、長野県菅平でマイナス23.9℃と今季一番の冷え込みとなった所があり、東京都心でもマイナス2.0℃、大阪市はマイナス0.3℃と都市部でも厳しい寒さでした。





今夜も震えるような寒さが続くでしょう。暖かくしてお休みください。

24日(土)と25日(日)も凍える寒さ続く

24日(土)と25日(日)も強い寒気が居座ります。上空1500mではマイナス6℃以上の強い寒気が東日本や西日本の太平洋側まで下りてきて、厳しい寒さが続くでしょう。

最低気温は札幌市でマイナス10℃前後、新潟市や東京都心、名古屋市などで0℃くらいの予想です。最高気温も平年並みか低い所が多く、東日本や西日本でも10℃を下回る所が多いでしょう。日本海側では大雪の所もあり、風も強まります。気温以上に寒くなるでしょう。室内でも万全な寒さ対策をして、体調を崩さないようお気を付けください。



26日(月)以降も真冬の寒さが続くでしょう。24日(土)や25日(日)の雪のピークが一旦落ち着いても、寒さは残ります。昼夜問わず暖かくしてお過ごしください。

ヒートショック予防 家の中で寒い場所は?

ヒートショックを防ぐためには、普段から、家の中で寒い所を知っておき、対策を心がけることが重要です。家によって間取りや構造に違いはありますが、家の中で寒い場所は、脱衣所・洗面所と感じている方が一番多いという調査結果があります。また、浴室は家の北側にあることが多く、日当たりが悪いことから、冬の時期は、浴室につながる脱衣所や洗面所も一段と寒く感じられるのです。

普段、過ごしている部屋が暖かくても、寒い脱衣所・洗面所に移動した場合は、特に注意が必要です。脱衣所・洗面所で寒さを感じると血圧が上昇し、その後、温かいお湯に入ると血圧が低下するなど、血圧の急激な変動をもたらし、ヒートショックを引き起こすおそれがあります。



そこで、ヒートショックを防ぐために、入浴前には、小型の暖房器具などを使って、脱衣所・洗面所を、暖かくしておきましょう。できるだけ、脱衣所・洗面所とお風呂場との温度変化がないようにするのがポイントです。

また、トイレも、5割以上の方が家の中で寒いと感じ、ヒートショックが起こりやすい場所です。トイレにも小型の暖房機を置いたり、暖房便座を設置したりして、なるべく暖かくしてください。