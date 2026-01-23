「えっ、すっぴん！」47歳・小西真奈美、“ナチュラル”な自撮りショットに反響「びっくりするほど綺麗」「子どもみたいなお肌」
俳優の小西真奈美（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。自然体な表情あふれる自撮りショットを披露した。
【写真】「えっ、すっぴん！」「子ども見たいなお肌」小西真奈美の“ナチュラル”な自撮りショット
小西は「運動も、肌の潤いには欠かせない大事な要素です」と切り出し、「久しぶりにバレエを出来てボサボサ汗汗ですが、最高でした」と報告。写真では、運動直後の高揚感とともに、“ボサボサ”と表現しながらもみずみずしく輝く素肌を披露した。
投稿では「心地よく感じるくらいの運動、エクササイズ、ストレッチなどがオススメです」と自身の美容法についても触れ、「運動前後、もしくはその最中にもハチミツ水をぜひ。回復が早くなります。そしてコラーゲンが引き抜かれにくくなるので、潤いが保ちやすくなります」と、アドバイスもつづっている。
コメント欄には「えっ、すっぴん！」「びっくりするほど綺麗」「子どもみたいなお肌」「美しい」「透明感」「魅力的で可愛いくてめっちゃ綺麗過ぎです」などの声が多数寄せられている。
【写真】「えっ、すっぴん！」「子ども見たいなお肌」小西真奈美の“ナチュラル”な自撮りショット
小西は「運動も、肌の潤いには欠かせない大事な要素です」と切り出し、「久しぶりにバレエを出来てボサボサ汗汗ですが、最高でした」と報告。写真では、運動直後の高揚感とともに、“ボサボサ”と表現しながらもみずみずしく輝く素肌を披露した。
投稿では「心地よく感じるくらいの運動、エクササイズ、ストレッチなどがオススメです」と自身の美容法についても触れ、「運動前後、もしくはその最中にもハチミツ水をぜひ。回復が早くなります。そしてコラーゲンが引き抜かれにくくなるので、潤いが保ちやすくなります」と、アドバイスもつづっている。
コメント欄には「えっ、すっぴん！」「びっくりするほど綺麗」「子どもみたいなお肌」「美しい」「透明感」「魅力的で可愛いくてめっちゃ綺麗過ぎです」などの声が多数寄せられている。