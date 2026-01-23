銀座コージーコーナー×ハローキティ♡春を彩るサンリオコラボスイーツ

春のイベントやギフトシーズンにぴったりな、ときめきスイーツが銀座コージーコーナーから登場。世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズとコラボした華やかなケーキが、春らしい装いで再びお目見えします。さらに、ハローキティをイメージしたおひとりさまサイズの新作ケーキも仲間入り。ひなまつりやホワイトデー、春の贈りものに、笑顔が広がるひとときを演出してくれます♪

サンリオキャラクターズの華やか9個セット

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）は、価格3,300円（税込3,564円）。販売期間は2月16日（月）～3月15日（日）頃です。

桜の花をあしらったパステルカラーのボックスに、キャラクターをイメージしたプチケーキを詰め合わせ。

ハンギョドンのソーダ風味ホイップクリームケーキや、シナモロールのヨーグルト風味ロールケーキなど、見た目も味わいも個性豊か。

購入特典として、キャラクター紹介やケーキのポイントをまとめた「サンリオキャラクターズスイーツ新聞」リーフレット付きです。

ハローキティのご褒美アップルケーキ

ハローキティのアップルケーキは、価格720円（税込777円）で同期間に販売。

アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、アップルカスタードクリームでキティのお顔を表現しました。

りんごの爽やかさとチーズのすっきりとした後味が調和した、おひとりさまサイズの満足感ある一品。自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。

春のイベントにうれしい予約販売

本商品は全国の生ケーキ取扱店（※）にて予約受付を実施。ネット予約は1月23日（金）10:00～3月10日（火）までで、店舗受け取りが可能です。お渡し期間は2月16日（月）～3月15日（日）。

ひなまつりやホワイトデー、春の贈りものなど、シーンに合わせて計画的に選べるのも魅力です。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

春のひとときをもっと可愛く♡

見ているだけで心が弾む、銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズの春限定スイーツ。みんなで楽しめる詰め合わせも、特別感のあるハローキティケーキも、春の思い出づくりにぴったりです。

大切な人と囲むティータイムや、自分を甘やかすひとときに。かわいさとおいしさに包まれる、幸せな春時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡