川栄李奈、“寝方”の改善望む「みんなを驚かせてしまっている」
松山ケンイチ、川栄李奈、王林、梅沢富美男が出演するローソン新テレビCM『今年も盛りすぎチャレンジでハピろー！』篇が、26日より全国で放送開始する。それに先立って、出演者のインタビューなどメイキングムービーがローソン公式YouTubeチャンネルで公開された。
【写真】何か大きなものにつかまる…！メイキングカット
テレビCMでは、松山が扮（ふん）する店長がローソンの看板から「ローソンでハピろー！」と勢いよく飛び出して登場。同店舗前で集まった人々を前に、松山店長と王林クルーが「今年も！」「全力！」「盛りすぎチャレンジー!!」と高らかに今年も盛りすぎチャレンジを開催することを宣言する。その群衆の中にいた川栄と梅沢が何かに気が付き空を見上げると、空から巨大な盛りすぎ商品が降ってくる。川栄と梅沢の親子が驚いた後に続き、松山店長と王林クルーが「お値段そのまま!!」「ドーンと50%増量！」と宣言すると、喜びで川栄、梅沢たちが町を疾走する。
そして、空から降ってきた商品に川栄と梅沢が飛びつき、「ゲーーット！」とゲット。最後は、盛りすぎチャレンジの巨大な旗がはためく中、4人と人々が一緒に走り、松山店長と王林クルーの「今年も盛りすぎチャレンジで〜」に続き、4人で「ハーピろ！」と盛り上がるストーリーとなっている。
撮影後のインタビューでは、新しく挑戦したいことを聞かれた川栄は「丁寧な生活をしたい。たとえばお味噌を作ったりとか、ぬか漬けをしたりとか、そういうことから丁寧な暮らしを始めたい」と明かし、王林も「ちゃんと目を瞑って寝るというのをできるようになりたい。まぶたが足りてなくて、いつも寝る時に目開いていて、みんなを驚かせてしまっている」とエピソードを話した。
また、CMの内容にちなみ、空から降ってきてほしいくらい欲しいものについて王林は「ゴルフの道具一式。今朝活にもハマっているので、ゴルフの良さがだんだん自分自身もわかってきて、もしかしたら始めるタイミングかもって思っているので。ゴルフを教えてくれる人と、とりあえずゴルフの道具一式が今すぐ降ってきてくれたらうれしいです」と話し、梅沢は「健康と若さ、それと時間です。1日24時間ですけど、私にはぜひ48時間にしてもらいたい。5時間くらい寝て、朝早くから起きて頑張って働きたいなと思います」と仕事への意気込みを語った。
さらに、チャンスに飛びつくための秘けつを聞かれた松山は「常にアンテナ張っておくこと。自分がやりたいこと、興味のあることにアンテナを張り続けるっていうことは、常日頃から意識しています。仕事につながったでいうと、2025年はゲームでした。ゲームが好きでずーっとやっていて、僕がすごく面白いなって思うところをXとかで投稿して。そしたら、発売前のゲームを先行プレイさせてもらい、そのプロデューサーと楽曲を担当された方と対談させていただく機会があって、めちゃくちゃ面白かった」と発信の重要性について話した。
