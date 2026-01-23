フリーアナウンサーの神田愛花(45)が23日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。超大物政治家にインタビューした際の驚きの事実を明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑から「神田さんもこの間石破さんにインタビューしてましたもんね」と振られた神田は「はい。そうんなんですけど」と回答した。

昨年12月に放送された同局「ホンネ喫茶 永田町」で石破茂前首相と居酒屋で本音トークを繰り広げたが、「お酒飲んでたから片っ端から忘れちゃって」とまさかのぶっちゃけ。

「貴重なお時間いただいたんですけれども、オンエア見て内容を確認するみたいな」と続けると、MCの「ハライチ」澤部佑は「そんな飲んでたの！？」と仰天した。

神田は「そう。凄い飲まれますよね。石破さん」と話すと、「ハライチ」岩井勇気は「神田さんはそこ、抑えないと」とツッコミを入れた。

神田は苦笑いで「一緒になって飲まないとじゃないですか、やっぱ」と言い訳し、この日ゲスト出演した元衆院議員の金子恵美氏は「まあね。喜んで飲んでくれたかもしれないですね。だからこそね」とフォローしていた。