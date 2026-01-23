石川県に所在する航空自衛隊小松基地で、いまSNSを中心に熱烈な視線を集めている「隊員」がいます。その名は、シェパード種の警備犬ハンズくん。航空自衛隊小松基地の公式X（@JasdfKomatsu）が投稿する、彼の凛々しくも愛らしい日常に、多くのファンが魅了されています。



【動画】「可愛いいいい」自衛隊の警備犬ハンズくん

隊員さんの左足にピタッ！！

2025年12月17日に投稿された動画では、ハンズくんが隊員さんのすぐ隣を歩く姿が公開されました。注目すべきは、その距離感です。隊員さんの左足にぴったりと身体を寄せ、一歩一歩の歩調を完璧に合わせて進むその姿は、誇らしげで堂々としたもの。隊員が両脚を開くと、股からニュッと顔を出し、SNSでは「隊員さんとの信頼関係あっての賜物ですね」「なんか、健気で泣けてくる」と、感動の声が相次いでいます。



2026年1月7日の投稿では、さらにファンの心を射抜く姿が。モデルのような美しいウォーキングと、もふもふな毛並みが披露されました。コメント欄には、「ぎゃぁあああ癒やしぃいいいい！」「可愛いと凛々しいの無限ループが止まらない」「お利口さんですね！」 と悶絶するファンが続出。



鼻は僕の武器。命を守る「プロの顔」

しかし、ハンズくんは「可愛い」だけではありません。2025年12月23日に公開された訓練風景では、一転して真剣な表情に。彼の任務の一つは、その鋭い嗅覚を駆使して危険物を探し出すことです。ひとたび合図がかかれば、穴の開いたボックスを一つひとつ丁寧に確認し、異変を見逃しません。厳しい訓練に励む姿には、「偉いなぁ」「頑張ってるよね！」「毎日の訓練お疲れワン」と、尊敬と感謝のコメントが集まっています。



▽出典：航空自衛隊小松基地 公式X／小松基地所属の警備犬ハンズ