絶対に外さないと思う「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「十万石まんじゅう」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「十万石まんじゅうは、しっとりした皮と上品なこし餡で世代を問わず好まれ知名度も高く個包装で配りやすいため職場や親戚向けにも無難で安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「埼玉県と言えば、ローカルCMでもお馴染みの十万石まんじゅうが定番だと思います」（30代男性／静岡県）、「主人の実家が埼玉で必ず行くと買うおすすめお土産です」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「草加煎餅は普通に売っているのと全然違いとても驚きました」（30代男性／三重県）、「お酒に合うと思います、ある日、お酒と一緒に飲んだら日本酒と会うので毎回買っています」（30代女性／神奈川県）、「お煎餅系は日持ちもするし、嫌いな人も少ないと思うから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／55票「うまい、うますぎる」のCMで有名な銘菓「十万石まんじゅう」が2位にランクインしました。つくね芋を練り込んだふっくら生地と、上品な自家炊きこし餡が絶妙にマッチしています。パッケージも格調高く、埼玉土産の定番として不動の人気を誇ります。
1位：草加せんべい（いけだ屋）／60票江戸末期創業の老舗「いけだ屋」が作る「草加せんべい」が堂々の1位に選ばれました。厳選した米としょうゆ、天然地下水にこだわり、伝統の味を今もなお、守り続けています。米のうまみが際立つ香ばしさと食感は、“お土産として外さない”逸品です。
