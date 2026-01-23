DeNAは23、神奈川県横須賀市の市立小学校に入学する新1年生に向け、球団オリジナルデザインの交通安全通学用帽子を作成したことを発表した。

この取り組みは、選手寮や屋内外練習場を備えたファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」を構える横須賀市との地域連携をより象徴的なものとし、未来を担う地域の子どもたちの安全を共に守っていくことを目的に実施。

球団オリジナルデザインの帽子は令和8年度（2026年度）の新入学生より適用され、児童および保護者が通常の黄色い帽子（キャップ型、ハット型）と球団オリジナルデザインの帽子（キャップ型、ハット型）の中からいずれか1つを選択することができる。

デザインは児童の安全確保に不可欠な黄色をベースとしつつ、つば部分にチームカラーの「ブルー」を配色。前面には球団のシンボルマークを配置し、子どもたちの日常に馴染むスタイリッシュなデザインに仕上げた。

従来のシンプルな黄色い帽子に加え、子どもたちが「自らすすんで着用したくなる」デザインの選択肢を用意することで、楽しく安全に登校してもらいたいという、横須賀市を活動拠点のひとつとする球団としての強い思いを込めている。