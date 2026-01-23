ÅìÂçÂ´¶È¡¢°å»Õ¤ÈÅÅ·âº§¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Õ¥¸Âà¼Ò¡Ä30ºÐ¿Íµ¤¥¢¥ÊàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¿´µ¡°ìÅ¾¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê·ë¹½¹¥¤¡×¡ÖËá¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥á¥Á¥§¥ó¸å¤Î»Ñ¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡ºòÇ¯¡¢°å»Õ¤È¤Î·ëº§¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿30ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜº¬À¿»Ê¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜËüÍüÇµ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¡Ö¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾¤Çµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ã¤½¤¦²Ä°¦¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÆ£ËÜ¥¢¥Ê·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢È±²¼¤í¤·¤Æ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö4·î°Ê¹ß¤â½Ð±é¤Î´ñÀ×¤Þ¤À¤Þ¤À¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2019Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÅìµþÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¶É¤òÂà¼Ò¡£3·î¤Ç¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤âÂ´¶È¤¹¤ë¡£