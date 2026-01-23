西武は23日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

1軍は2月1日〜23日（4、9、13、19日は休日）に宮崎県日南市南郷町で行う。WBCの野球日本代表に選ばれた源田壮亮（32）と平良海馬（26）も同班で調整。フリーエージェント（FA）権を行使して加入した石井一成（31）と桑原将志（32）、台湾プロ野球の統一から加入した林安可（28）、ソフトバンクや巨人でプレーし、昨年12月に育成選手として入団した高橋礼（30）らも1軍スタートとなった。

今季限りで現役引退を発表している栗山巧（42）と同級生で同期の中村剛也（42）、炭谷銀仁朗（38）らベテラン陣は高知市春野町での2軍スタートで、開幕へ向けてじっくりと仕上げる方針。3軍も同町でキャンプを行う。

1軍（南郷）参加メンバー

【投手】

渡邉勇太朗、郄橋光成、與座海人、隅田知一郎、松本航、岩城颯空、武内夏暉、青山美夏人、ワイナンス、甲斐野央、山田陽翔、成田晴風、ウィンゲンター、篠原響、E.ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、浜屋将太、冨士大和、佐藤爽、高橋礼

【捕手】

小島大河、古賀悠斗、柘植世那、是澤涼輔

【内野手】

仲田慶介、石井一成、外崎修汰、源田壮亮、ネビン、山村崇嘉、佐藤太陽、滝澤夏央、村田怜音

【外野手】

桑原将志、渡部聖弥、蛭間拓哉、カナリオ、茶野篤政、秋山俊、西川愛也、仲三優太、長谷川信哉、林安可

2軍（春野）参加メンバー

【投手】

上田大河、糸川亮太、ボー・タカハシ、杉山遙希、中村祐太、佐々木健、宮澤太成、三浦大輝、シンクレア、森脇亮介、ゴンザレス、オリバー

【捕手】

炭谷銀仁朗、牧野翔矢、野田海人

【内野手】

児玉亮涼、齋藤大翔、平沢大河、郄松渡、中村剛也、金子功児、福尾遥真、コルニエル

【外野手】

栗山巧、古川雄大、林冠臣、川田悠慎、岸潤一郎、奥村光一、ラマル、オケム

3軍（春野）参加メンバー

【投手】

佐藤隼輔、堀越啓太、羽田慎之介、狩生聖真、黒木優太、上間永遠、斎藤佳紳、濱岡蒼太、平口寛人、川下将勲、木瀬翔太、正木悠馬、ムサ、フレッド

【捕手】

龍山暖、野村大樹

【内野手】

横田蒼和、新井唯斗、今岡拓夢、古賀輝希、谷口朝陽

【外野手】

安藤銀杜、澤田遥斗、カルロス