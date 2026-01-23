カンテレ情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』、関東地区で2時間生放送決定 青木源太アナ「ついに来たか」【コメントあり】
カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）は2月25日から、関東地区でも午後1時50分から2時間生放送が決定した。きょう23日に発表された。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
同番組は、MCを務める青木と歯に衣着せない豪華パネラー陣が旬な話題をいち早く届けるニュース・情報番組。2023年10月2日から番組がスタートした。25年9月29日から関東地区でも放送されることが決まったが、午後2時48分からの第2部のみだった。
関東地区でも2時間のフルボリュームでの“本格上陸”を果たすのを受けて、青木アナは「ついに来たか、という感じです」とコメント。「“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を2時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです」と意気込む。
【コメント】
――『とれたてっ！』が関東地区での2時間化が決定したことについて、率直なお気持ちをお聞かせください。
「ついに来たか」という感じです。2023年の10月に、最初はFNS系列12局で放送される1時間番組から『とれたてっ！』が始まって、関東地域でも2時間放送することになりました。この2年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ！』第2章が始まる…という感覚です。
――『とれたてっ！』1時間放送の地域の方々にもぜひ知ってほしいとれたての魅力は？
青木：日々のニュース、生活情報も、全国の情報も、いろんな情報を2時間の中でバランスよくお届けしてる番組だと思うので、関東の皆さんにも2時間全体の『とれたてっ！』を見ていただけるのはうれしいです。「2時間やってるよ」ということも含めて、地道に1歩ずつ認知度を上げていきたいなと思ってます。
――『とれたてっ！』関東地区2時間化への意気込みをお願いします！
ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の1つとして『とれたてっ！』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。関西地区で放送を始めたときもそうでしたが、いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。そういう気持ちでやっていきたいと思います。
――関東圏放送開始の際、レギュラー陣について“味の濃いソース”と話されていました。改めてその魅力をお聞かせください。
“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を2時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです。
