歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。ヨーグルトを使った手料理のアイデアを紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】手料理のアイデアを紹介「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです」





工藤さんは投稿の冒頭、「ビビが狙っている！笑」と、テーブルの上の料理を愛犬が見上げる画像をユーモラスに紹介。







続けて「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。」「何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！」と綴りました。





工藤さんは、皿に盛り付けたサラダの画像を添えて、「この間の豆腐ドレッシングにも入れました。」と、塩麹を入れたもっちりヨーグルトの活用法を紹介。







また、「私はグリークヨーグルトでするのが時短ですきです！」と綴り、水切り製法で余分な水分を取り除いたグリークヨーグルトの画像を添えて紹介。「出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり」とお勧めのアレンジにも触れています。





さらに工藤さんは、別のアイデアとして「あと絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」と、豆腐を使ったレシピも紹介。





「最初は手間がかかるけど、色々な野菜を漬けておくと、即盛り合わせにできるので忙しい朝もバッチリです！」と、作り置きによる時短テクニックもお勧めのポイントとしています。







【担当：芸能情報ステーション】