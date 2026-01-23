「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。義姉との思い出を語った。

増田は2002年6月に当時、音響会社「ギルド・ジャパン」社長を務めていた4歳上の桑木知二さんと電撃結婚。発表会見では、桑木さんとのウエディングフォトと結婚指輪を披露したが、24年10月、桑木さんがすい臓がんで8月21日に亡くなっていたことを公表した。

同番組で、2017年放送のドラマ「やすらぎの郷（さと）」の主題歌となった中島みゆきの「慕情」について、増田は「涙が後から後からあふれて出てきて、いったい何なんだろうこの曲は」と感動した体験を語った。

「いつか自分のライブで歌いたい」との思いがあったが、「歌おうと思っても泣いちゃう。そのうちに兄嫁がまずすい臓がんになって、亡くなる前に“恵子ちゃん、（義姉の夫＝兄の）ハジメさんがひとりぼっちになっちゃうよ”って、私の胸で泣いた」と打ち明けた。

そんな経験を経て、「慕情はうちの兄とお義姉さんの気持ち、後悔と慟哭（どうこく）の歌なんだな」と思い、「兄嫁と兄のつもり歌ったら歌えた」と回想。しかし「2年後に今度、主人が同じすい臓がんで末期になってしまって」と振り返った。

そのため「何か深い意味を神様がくれたのかな」と吐露。「それまでもステージで歌ってたんですけども、もうこれは歌えないな」となったものの、練習をするうち「これは主人への最大のラブレターだというふうに気がついて」「もう泣かないで歌えます」と語っていた。